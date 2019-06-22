https://static.news.ru/photo/bc59debc-94b0-11e9-9d7f-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter видео под названием «Трамп навечно».

Президентские выборы в Америке состоятся 3 ноября 2020 года и действующий глава США уже официально объявил о своём решении претендовать на второй срок в Овальном кабинете.

Как писал News.ru ранее, президент Штатов заявил, что не стремится начинать войну с Ираном. По его словам, удар американских военных приведёт к разрушениям, с которыми Тегерану ещё не приходилось сталкиваться.