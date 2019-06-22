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Михаил Щипанов
Американский лидер Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter видео под названием «Трамп навечно».
Президентские выборы в Америке состоятся 3 ноября 2020 года и действующий глава США уже официально объявил о своём решении претендовать на второй срок в Овальном кабинете.
pic.twitter.com/JDS4zUXXJG— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июня 2019 г.
pic.twitter.com/JDS4zUXXJG
Как писал News.ru ранее, президент Штатов заявил, что не стремится начинать войну с Ираном. По его словам, удар американских военных приведёт к разрушениям, с которыми Тегерану ещё не приходилось сталкиваться.
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Бывший украинский дипломат, политолог Олег Волошин рассказал, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени. По его словам, при развале СССР полуостров не отошёл Москве только из-за президента Бориса Ельцина.
Его он назвал компромиссным человеком, который признал условные границы бывших республик Советского Союза. Такое заявление Волошин сделал в эфире телеканала NewsOne.
Если бы Путин был президентом Российской Федерации в 1991...
Трамп хочет быть президентом всегда