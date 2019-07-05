Неожиданным продолжением «Прямой линии с Владимиром Путиным» стал внесённый в Госдуму законопроект, который противоречит словам президента страны, прозвучавшим в ходе его общения 20 июня с россиянами в прямом эфире теле- и радиокомпаний.

Тогда на вопрос о высоких зарплатах высших чиновников Путин ответил, что в противном случае они «разбегутся по частным конторам». Тем не менее, после этих слов глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов и его зам Олег Нилов внесли в парламент законопроект, в случае принятия которого зарплаты высших чиновников и глав госкорпораций могут понизиться в десятки и даже сотни раз.

Идея законопроекта — чиновник не может зарабатывать выше первого лица государства. Средняя зарплата Владимира Путина в 2018 году составила 715 тысяч в месяц. Думские эсеры вносили аналогичные законопроекты и ранее, но каждый раз получали отрицательное заключение. В этот раз, надеется замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, всё будет по-другому.

Это наш приоритетный закон. Смысл один — справедливость. Неужели кто-то в России может работать больше, чем президент, рисковать и нести более тяжёлую ответственность? Никто. Поэтому ни топ-менеджеры, ни губернаторы, ни чиновники не могут получать из казны зарплату больше, чем у президента, — пояснил Нилов.

При этом реальные доходы топ-менеджеров, по идее эсеров, должны быть гораздо меньше президентских 715 тысяч в месяц. Согласно другому положению внесённого законопроекта, зарплата руководителя не должна отличаться от среднего дохода работников на его предприятии более, чем в 8 раз. Таким образом, исходя из средней зарплаты по стране в 2018 году в 43 400 рублей в месяц, чиновники должны получить не более 347 200 рублей.

Хотите получить больше? Пожалуйста. Сделайте что-то героическое, совершите подвиг и получите Государственную премию! Но не своим решением, а решением вышестоящего органа. Или пожалуйста, вот второй вариант для чиновников. Поднимите зарплату своим рабочим, своим сотрудникам! И потом, в соответствии с нашим законопроектом, себе можете написать цифру аж в 8 раз больше, чем в среднем по предприятию!, — предложил Нилов.

Впрочем, сам Путин, как известно, явно вовсе не хочет быть самым высокооплачиваемым чиновником страны. Более того, на последней «прямой линии» он заявил, что качественный труд требует адекватно высокой денежной оценки. На вопрос, «когда чиновники будут получать зарплату, как рядовые работники», Путин ответил: «В чём может быть засада, если мы сейчас просто возьмём и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний? Мы просто не найдём достаточно квалифицированных кадров. Они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут, и в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны».

kremlin.ru

В «Справедливой России» решили поспорить с президентом.

Я не согласен. Говорю и заявляю: скатертью дорогам таким «разбегайцам». Вот таким, которые разбегутся, если мы им не будем платить миллионы долларов в качестве зарплаты за их совсем непрорывные результаты — скатертью дорога. Пусть они ответят — почему у их подчинённых зарплата 15-20 тысяч рублей, а не как на западе, 2-3 тысячи долларов?, — заявил Нилов.

По мнению депутатов «Справедливой России», сейчас, когда страна, находясь во враждебном окружении, под санкциями, должна совершить технологический и качественный рывок в экономике, очень важно доверие между работниками и теми, кто ими управляет. Учитывая, что Путин на «прямой линии» говорил о том, что разница в доходах «не должна быть колоссальной», Нилов считает свои предложения своевременными.