Томпсон встретится с Рябковым в Пекине

https://news.ru/storage/news/3bb20cc68bc60cf67038864020619001/c7014fe7-5226-4a1a-8cc4-627fe4800747_850.jpg Сергей Бобылев/ТАСС

Сергей Рябков

Информацию о предстоящей встрече представителей США и России подтвердила замгоссекретаря Соединённых Штатов Андреа Томпсон.

По её словам, новые переговоры пройдут в Пекине в рамках встречи старших должностных лиц постоянной пятерки Совета Безопасности ООН 30–31 января. В данный момент состыковываются рабочие графики политиков. Их встреча пройдёт в двустороннем формате.

«Я буду встречаться с заместителем министра иностранных дел», — сообщила она.

Ранее News.ru писал о том, что Соединённые Штаты Америки предложили России провести переговоры по контролю над вооружениями. Обсуждение этой темы может состояться в Пекине на полях встречи «ядерной пятёрки», сообщает пресс-служба Госдепартамента.