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Томпсон встретится с Рябковым в Пекине

Сергей Рябков Сергей Бобылев/ТАСС

Сергей Рябков

политика [ версия для печати ]

Информацию о предстоящей встрече представителей США и России подтвердила замгоссекретаря Соединённых Штатов Андреа Томпсон.

По её словам, новые переговоры пройдут в Пекине в рамках встречи старших должностных лиц постоянной пятерки Совета Безопасности ООН 30–31 января. В данный момент состыковываются рабочие графики политиков. Их встреча пройдёт в двустороннем формате.

«Я буду встречаться с заместителем министра иностранных дел», — сообщила она.

Ранее News.ru писал о том, что Соединённые Штаты Америки предложили  России провести переговоры по контролю над вооружениями. Обсуждение этой темы может состояться в Пекине на полях встречи «ядерной пятёрки», сообщает пресс-служба Госдепартамента.


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