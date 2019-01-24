Томпсон встретится с Рябковым в Пекине

Информацию о предстоящей встрече представителей США и России подтвердила замгоссекретаря Соединённых Штатов Андреа Томпсон.
По её словам, новые переговоры пройдут в Пекине в рамках встречи старших должностных лиц постоянной пятерки Совета Безопасности ООН 30–31 января. В данный момент состыковываются рабочие графики политиков. Их встреча пройдёт в двустороннем формате.
«Я буду встречаться с заместителем министра иностранных дел», — сообщила она.
Ранее News.ru писал о том, что Соединённые Штаты Америки предложили России провести переговоры по контролю над вооружениями. Обсуждение этой темы может состояться в Пекине на полях встречи «ядерной пятёрки», сообщает пресс-служба Госдепартамента.