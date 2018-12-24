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Times обвинила журналистов Sputnik в информационной войне

Михаил Воскресенский/РИА Новости

политика [ версия для печати ]

Британская газета Times опубликовала список из восьми российских журналистов эдинбургской радиостанции Sputnik, которые якобы участвуют в «информационной войне» для дестабилизации Британии. Член парламента Шотландии от Либерально-демократической партии Алекс Коул-Хэмилтон потребовал конфисковать их имущество.

«Другие страны заняли более жёсткую позицию в отношении активов российских граждан, чем мы в Великобритании», — заявил Коул-Хэмилтон.

Статья парламентария сопровождается фотографиями восьми сотрудников Sputnik с указанием их должностей. Практику публикации списков журналистов, якобы представляющих угрозу для государства, первым запустил украинский сайт «Миротворец».

Ранее News.ru писал, что знаменитый советский и российский композитор Александра Пахмутова попала в чёрный список «Миротворца». Её внесли в базу данных с формулировкой «открытое оправдание российской агрессии против Украины». В подтверждение этого приводятся слова композитора на встрече с Владимиром Путиным в 2014 году: «А я хочу сказать, что мы ваши болельщики! Спасибо вам за Крым». Также в список «Миротворца» попал и её муж — поэт-песенник Николай Добронравов. В базе данных украинского сайта оказалась и певица Анна Семенович. Это связано с тем, что она посещала Крым и Донбасс.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #журналисты
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