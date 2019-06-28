https://static.news.ru/photo/5f08db3a-99a8-11e9-9a03-fa163e074e61_1024.jpg Борис Корчевников Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Генеральный директор первого общественного православного телеканала «Спас» и ведущий ток-шоу на «России −1» Борис Корчевников вошёл в состав Общественной палаты России.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации . Документ вступает в силу с 28 июня 2019 года.



Ранее российский лидер отправил Корчевникову личное письмо с приглашением войти в состав ОП РФ. Телеведущий президенту ответил согласием, и теперь займёт место мэра Липецка Евгении Уваровой, информирует « Ридус ».

Общественная палата Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ, является основным институтом, призванным обеспечивать взаимодействие гражданского общества и органов государственной власти. Состав Палаты утверждается президентом РФ.

Ранее Общественная палата России нашла способ значительно улучшить демографическую ситуациюв РФ. Для этого предлагается нарастить расходы на поддержку семей с детьми с 0,47% до 2% ВВП в год, писал News.ru.