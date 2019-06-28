https://static.news.ru/photo/e1202494-99ca-11e9-a645-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Фонд «Свободная Россия» включили в перечень нежелательных организаций в РФ. Он был создан в 2014 году в Вашингтоне группой эмигрантов для объединения российского сообщества за рубежом и поддержки продемократических сил внутри России.

28 июня Минюстом на основании решения замгенпрокурора в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная организация Free Russia Foundation (Free Russia), — приводит ТАСС слова директора департамента организации и контроля Минюста РФ Андрея Чумакова.

Фонд Free Russia стал 16-й неправительственной организацией, включенной в «чёрный список». Его пополнение производится на основе закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Как писал News.ru, в январе силовые органы провели обыски у активистов «Открытой России» в Казани и Ростове-на-Дону. Они прошли в рамках уголовного дела по статье «Деятельность нежелательной организации». Это был первый в России случай возбуждения уголовного дела по статье УК 284.1, которая грозит наказанием до шести лет лишения свободы. Затем сотрудники СК и полиции провели обыски у участника движения в Екатеринбурге. В конце марта движение самораспустилось.