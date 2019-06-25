https://static.news.ru/photo/0ff6643c-972c-11e9-b121-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мосгорсуд вынес приговор гражданину Польши Мариану Радзаевски. Он обвиняется в шпионаже.

Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Российской Федерации («Шпионаж»); ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что дело рассматривалось в закрытом режиме: материалы содержали государственную тайну.

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