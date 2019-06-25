Мосгорсуд вынес приговор гражданину Польши Мариану Радзаевски. Он обвиняется в шпионаже.
Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Российской Федерации («Шпионаж»); ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавляют, что дело рассматривалось в закрытом режиме: материалы содержали государственную тайну.
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