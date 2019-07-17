Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста ещё шести украинским морякам. Всего под стражей находятся 24 военных. Они обвиняются в незаконном пересечении границы, совершённом группой лиц по предварительному сговору, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.
Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить содержание под стражей Безъязычному, Буздыле, Небылице, Лисовому, Семидоцкому на три месяца, до 24 октября. Эйдеру продлён арест до 26 октября, — сказала судья.
Ходатайства следователей рассматривались в четырёх разных заседаниях. Процессы проходили в закрытом режиме по просьбе гособвинения.
Ранее News.ru писал о том, что матери украинских моряков написали неправильное письмо Путину.