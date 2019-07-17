https://static.news.ru/photo/6e346472-a893-11e9-8da1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста ещё шести украинским морякам. Всего под стражей находятся 24 военных. Они обвиняются в незаконном пересечении границы, совершённом группой лиц по предварительному сговору, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить содержание под стражей Безъязычному, Буздыле, Небылице, Лисовому, Семидоцкому на три месяца, до 24 октября. Эйдеру продлён арест до 26 октября, — сказала судья.

Ходатайства следователей рассматривались в четырёх разных заседаниях. Процессы проходили в закрытом режиме по просьбе гособвинения.

Ранее News.ru писал о том, что матери украинских моряков написали неправильное письмо Путину.