Изложенные в статье спикера Госдумы Вячеслава Володина тезисы о возможности изменения Конституции являются его личной точкой зрения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это точка зрения спикера нижней палаты парламента, одного из членов высшего руководства страны. Поэтому, конечно, это тема для дискуссии. Собственно, он изложил своё мнение, свою личную точку зрения. Сейчас она...