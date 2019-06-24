https://static.news.ru/photo/5895fe54-9674-11e9-a504-fa163e074e61_1024.jpg Никита Белых Фото: АГН «Москва»

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты экс-губернатора Кировской области Никиты Белых на постановление суда об отказе в отсрочке для выплаты штрафа в 48 млн рублей. Он наложен на осуждённого по делу о получении взятки. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Решение Пресненского суда оставили без изменения, — сказал пресс-секретарь инстанции.

25 апреля Пресненский суд Москвы отказал Белых в отсрочке выплаты штрафа.

Бывший губернатор приговорён к 10 годам колонии и штрафу в размере 48,2 млн рублей.

Защита просила отсрочить выплату штрафа до момента освобождения Белых. Адвокаты аргументировали это тем, что стоимость арестованного имущества осуждённого в 7,7 млн рублей не покрывает суммы штрафа, и найти средства для его погашения он сможет только после освобождения.

Ранее News.ru писал о том, что СПЧ оценил работу экс-губернатора Белых в тюремной библиотеке.