https://static.news.ru/photo/29e7d2a8-9354-11e9-9b32-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты об изменении меры пресечения и оставил под арестом американца Пола Уилана. Он обвиняется в шпионаже. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Жалобу на продление срока содержания под стражей оставили без изменения, — сказал представитель суда.

24 мая Лефортовский суд продлил арест Уилану до 29 августа.

Пол Уилан был задержан в конце 2018 года. Как заявила ФСБ, задержали его при проведении «шпионской акции». Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Подробности дела не раскрываются из-за секретности.

Ранее News.ru писал о том, что брат арестованного в РФ Пола Уилана обеспокоился отсутствием писем от него.