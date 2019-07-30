https://static.news.ru/photo/bd9b576c-b2c7-11e9-842c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Начальник спецприёмника, в котором содержится оппозиционер Алексей Навальный, обратился в Симоновский суд Москвы с просьбой приостановить исполнение наказания. Основанием для этого он назвал болезнь политика, у которого был диагностирован контактный дерматит.

Помимо этого, в заявлении содержится просьба разъяснить дальнейший порядок действий в связи с тем, что Навального переводили в больницу, передаёт « Интерфакс ».

Симоновский суд пока не рассматривал заявление начальника спецприёмника, так как ранее в Мосгорсуд поступила жалоба на арест оппозиционера от адвоката Ольги Михайловой. Она ходатайствовала о прекращении дела ввиду недоказанности и отсутствия состава и события преступления. В качестве альтернативы защитник также просила приостановить исполнение наказания в связи с состоянием здоровья Навального.

Жалобу на арест Мосгорсуд оставил без удовлетворения, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru, 24 июля политик был арестован на 30 суток. Он был признан виновным в повторном нарушении правил организации или проведения несогласованного публичного мероприятия.