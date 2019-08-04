https://static.news.ru/photo/54774ebe-b766-11e9-9acd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресненский районный суд Москвы арестовал Владислава Барабанова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве. Это уже седьмой фигурант по этому делу.

Судья удовлетворил ходатайство следствия, которое просило выбрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Барабанов пробудет в СИЗО до 27 сентября.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» и ч. 2 ст. 212 «Участие в массовых беспорядках» УК РФ. Ранее суд поместил под стражу по этому делу Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова, Егора Жукова, Ивана Подкопаева, Алексея Миняйло и Евгения Коваленко.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал задержание 21-летнего студента Высшей школы экономики Егора Жукова. Журналист заявил, что силовики увидели преступление в том, что молодой человек пытался увести людей с проезжей части, писал News.ru.

27 июля в Москве прошла акция солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму независимыми кандидатами. Столичный избирком отказал им в регистрации, заявив, что собранные ими подписи были фальшивыми, не приняв доводов самих подписантов о том, что они действительно самостоятельно расписывались в поддержку кандидатов.