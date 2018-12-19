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Возведение жилья для военных на Курилах вызвало протест Японии

Остров Кунашир Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Остров Кунашир

политика [ версия для печати ]

Япония выразила протест России в связи со строительством жилья для военнослужащих на южных Курильских островах. Соответствующее заявление было сделано по дипломатическим каналам в Москве.

Оно последовало после того, как стало известно о построенных общежитиях для военных на островах Итуруп и Кунашир.

«Строительство таких объектов противоречит позиции Японии в отношении этих территорий», — говорится в заявлении, которое цитирует агентство Kyodo со ссылкой на МИД страны.

Сообщение о том, что семьи военнослужащих, которые проходят службу на островах Курильской гряды, получат новое жильё к 25 декабря, ранее опубликовала пресс-служба Восточного военного округа РФ. В нём отмечалось, что новосёлами в двух современных общежитиях квартирного типа на Итурупе и в двух на Кунашире станут 188 семей военнослужащих. Ещё три подобных общежития появятся на островах в 2019 году.

Только в октябре правительство Японии четыре раза выражало России протесты в связи с учениями у Курильских островов.

Ранее News.ru сообщал, что больше половины японцев считают: правительство на переговорах с Россией должно сфокусироваться на возвращении двух из четырёх спорных островов. Статус оставшихся предлагается определить в ходе дальнейших консультаций.


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