Возведение жилья для военных на Курилах вызвало протест Японии

https://news.ru/storage/news/3a375f06746759451ca9204ec9ffb167/3ea6131b-4b49-4221-8da5-a154120dc73e_850.jpg Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Остров Кунашир

Япония выразила протест России в связи со строительством жилья для военнослужащих на южных Курильских островах. Соответствующее заявление было сделано по дипломатическим каналам в Москве.

Оно последовало после того, как стало известно о построенных общежитиях для военных на островах Итуруп и Кунашир.

«Строительство таких объектов противоречит позиции Японии в отношении этих территорий», — говорится в заявлении, которое цитирует агентство Kyodo со ссылкой на МИД страны.

Сообщение о том, что семьи военнослужащих, которые проходят службу на островах Курильской гряды, получат новое жильё к 25 декабря, ранее опубликовала пресс-служба Восточного военного округа РФ. В нём отмечалось, что новосёлами в двух современных общежитиях квартирного типа на Итурупе и в двух на Кунашире станут 188 семей военнослужащих. Ещё три подобных общежития появятся на островах в 2019 году.

Только в октябре правительство Японии четыре раза выражало России протесты в связи с учениями у Курильских островов.

Ранее News.ru сообщал, что больше половины японцев считают: правительство на переговорах с Россией должно сфокусироваться на возвращении двух из четырёх спорных островов. Статус оставшихся предлагается определить в ходе дальнейших консультаций.