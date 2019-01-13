МИД назвал «странной» роль США в диалоге РФ и Японии

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Двусторонний диалог России и Японии развивался на многих уровнях долгое время без участия Соединённых Штатов Америки, и совсем непонятно, зачем Токио нужна поддержка Вашингтоном японско-российских переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«А причем здесь США? Есть двусторонний диалог, который развивается на многих уровнях — причем, когда речь идет о двустороннем диалоге, всё как-то складывается, а при чём здесь США и их роль — непонятно», — сказала Захарова в интервью программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

Как сообщал News.ru, 12 января министр иностранных дел Японии Таро Коно прибыл в Москву для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по мирному договору. Его визит в Россию продлится пять дней. Встреча глав ведомств состоится в первой половине дня 14 января.

Ранее специальный помощник по внешней политике председателя Либерально-демократической партии Кацуюки Каваи заявил, что Япония рассчитывает на поддержку США в вопросе заключения мирного договора с Россией.