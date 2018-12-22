США выделят Украине деньги на очередную провокацию

https://news.ru/storage/news/6007bbfb07d853d32df92fb88723534f/336459d8-f331-4052-92d4-622af2ae671f_850.jpg Daniel Van Moll/NurPhoto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон использует Украину для нагнетания обстановки на границах России. Именно с этой целью американские власти планируют выделить ВМС Украины 10 млн долларов, считает директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

Он отметил, что указанная сумма ничтожна — на неё нельзя построить военный корабль или элемент береговой инфраструктуры. Однако этих денег может хватить на проведение очередной провокации.

Эксперт добавил, что Запад на самом деле не заинтересован в крупных инвестициях в украинские вооружённые силы, поскольку Порошенко и его соратники воспринимаются только как временное правительство, сообщает RT.

Как ранее писал News.ru, в Госдепартаменте США заявили, что 10 млн долларов будут выделены Украине на увеличение её военно-морского потенциала в связи с «опасной эскалацией со стороны России». Кроме того, в ведомстве допустили возможность увеличения поставок Киеву летального оружия.

В конце ноября два украинских судна и катер были задержаны в Керченском проливе за нарушение государственной границы РФ. Киев ввёл военное положение в ряде регионов страны и призвал готовиться к возможной агрессии со стороны России на суше.