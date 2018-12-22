USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,886.52 $
МОСКВА-6°C13:02
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

США выделят Украине деньги на очередную провокацию

Daniel Van Moll/NurPhoto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Вашингтон использует Украину для нагнетания обстановки на границах России. Именно с этой целью американские власти планируют выделить ВМС Украины 10 млн долларов, считает директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

Он отметил, что указанная сумма ничтожна — на неё нельзя построить военный корабль или элемент береговой инфраструктуры. Однако этих денег может хватить на проведение очередной провокации.

Эксперт добавил, что Запад на самом деле не заинтересован в крупных инвестициях в украинские вооружённые силы, поскольку Порошенко и его соратники воспринимаются только как временное правительство, сообщает RT.

Как ранее писал News.ru, в Госдепартаменте США заявили, что 10 млн долларов будут выделены Украине на увеличение её военно-морского потенциала в связи с «опасной эскалацией со стороны России». Кроме того, в ведомстве допустили возможность увеличения поставок Киеву летального оружия.

В конце ноября два украинских судна и катер были задержаны в Керченском проливе за нарушение государственной границы РФ. Киев ввёл военное положение в ряде регионов страны и призвал готовиться к возможной агрессии со стороны России на суше.


#сша #украина #провокации
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
в мире 05:13, 22 декабря 2018
США дадут Украине денег после инцидента в Керченском проливе
политика 12:32, 20 декабря 2018
США могут поддержать своими кораблями провокации Киева
общество 11:21, 20 декабря 2018
Украина может совершить «новогоднюю» провокацию
Лента новостей
общество 12:59
Евкуров: чеченцы прикрывают нам спины
происшествия 12:54
Прокуратура организовала проверку из-за аварии в Саратове
спорт 12:47
Напавший на Глушакова фанат пообещал меры «порадикальнее»
общество 12:44
Балтийский флот РФ отразил «атаку» диверсантов
общество 12:41
Дорожный патруль помогает московским автомобилистам
политика 12:40
МИД России заявил о крахе мировой безопасности без ДРСМД
в мире 12:35
Украинцев научат национальному языку
спорт 12:31
Умер член руководства «Реала» с 62-летним стажем
в мире 12:31
NASA раскрыло секрет рождественского меню на МКС
общество 12:26
Пенсионерка отогнала обидчиков тяпкой и попала под суд
происшествия 12:25
Режим повышенной готовности ввели в Саратове из-за аварии
спорт 12:15
Орсер сомневается в возвращении лидерства Медведевой
экономика 12:13
Железнодорожники Украины остались без запчастей из РФ
общество 12:12
Иск Промсвязьбанка к экс-руководителям поступил в суд
в мире 12:08
Простесты «жёлтых жилетов» привели к десятой жертве
Другие новости
политика 12:40
МИД России заявил о крахе мировой безопасности без ДРСМД
политика 11:58
Белоруссия подтвердила визит Лукашенко в Россию
политика 11:16
Гоменюк стал исполняющим обязанности мэра Владивостока
политика 10:26
Экс-президент Украины назвал сроки её вступления в Евросоюз
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top