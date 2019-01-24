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США: РФ пытается скрыть возможности ракеты 9М729

Ракета 9М729 Владимир Астапкович/РИА Новости

Ракета 9М729

политика [ версия для печати ]

Американское посольство заявило, что Россия пытается ввести всех в заблуждение по поводу характеристик ракеты 9М729. Онане соответствует договору о РСМД, и это пытались скрыть военные во время брифинга в Москве. Поскольку мероприятие «контролировалось РФ», российская сторона могла изменять технические детали в выгодную ей сторону, считают в США

«Союзники по НАТО согласны с тем, что 9М729 не соответствует ДРСМД и что Россия существенно нарушает свои обязательства по договору», — заявили ТАСС в посольстве США.

Ранее News.ru писал о том, что в Министерстве обороны РФ заявили, что военные атташе США, Великобритании, Франции, Германии, представители Евросоюза и миссии НАТО в России не пришли на брифинг, посвящённый крылатой ракете 9М729 комплекса «Искандер-М».  

Ракетные соединения Сухопутных войск России полностью завершат перевооружение на «Искандер-М» в 2019 году. Предприятие-изготовитель передаст в ракетное соединение Западного военного округа бригадный комплект оперативно-тактических ракетных комплексов. 


#ракеты #ДРСМД #9М729
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