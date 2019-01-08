США расширили санкции против Венесуэлы

Минфин США расширил санкционный список в отношении Венесуэлы. В документ внесли ещё семерых граждан этой страны, также 23 компании и один бизнес-джет.
Обновлённый перечень физических и юридических лиц Венесуэлы, против которых применяются ограничительные меры, опубликован на сайте Минфина США.
Все активы указанных лиц и компаний, которые окажутся в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американским гражданам и юридическим лицам запретят иметь с ними дело.
Ранее News.ru писал, что Вашингтон может предоставить Киеву оружие и ввести новые санкции в отношении Москвы в течение двух-трёх месяцев.