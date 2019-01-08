USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent57.63 $ Bitcoin4,078.59 $
МОСКВА-9°C19:43
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

США расширили санкции против Венесуэлы

Diego Herculano/dpa/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Минфин США расширил санкционный список в отношении Венесуэлы. В документ внесли ещё семерых граждан этой страны, также 23 компании и один бизнес-джет.

Обновлённый перечень физических и юридических лиц Венесуэлы, против которых применяются ограничительные меры, опубликован на сайте Минфина США.

Все активы указанных лиц и компаний, которые окажутся в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американским гражданам и юридическим лицам запретят иметь с ними дело.

Ранее News.ru писал, что Вашингтон может предоставить Киеву оружие и ввести новые санкции в отношении Москвы в течение двух-трёх месяцев.


#сша #венесуэла #санкции
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
общество
Верующих не пускают на службу в храм Севастополя

читайте также
в мире 13:40, 8 января 2019
ЕС вводит санкции против иранской разведки
политика 18:08, 6 января 2019
Депутат Думы обвинил Британию в зацикленности на санкциях
экономика 04:57, 5 января 2019
Снятие санкций с компаний Дерипаски хотят отменить в США
Лента новостей
в мире 19:41
Власти Бельгии отказались принять мигрантов
в мире 19:31
ОЗХО развернула в Сирии миссию по химатаке в Алеппо
в мире 19:20
ЦИК зарегистрировал новых кандидатов в президенты Украины
происшествия 19:16
Спасённых в Турции украинских моряков выписывают из больницы
происшествия 19:08
Юристу из РФ предъявили обвинения в США
Другие новости
политика 18:14
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»
политика 17:55
Посольство РФ: Скрипалей удерживают насильственно
политика 16:05
Премьер Эстонии надеется на улучшение отношений с РФ
политика 14:20
Путин запустил терминал по приёму газа в Калининграде
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top