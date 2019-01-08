США расширили санкции против Венесуэлы

https://news.ru/storage/news/94488c4042307e3646cd4788324fae3f/324f90b6-7aaa-48d1-bf1f-33a3d2634034_850.jpg Diego Herculano/dpa/Global Look Press

Минфин США расширил санкционный список в отношении Венесуэлы. В документ внесли ещё семерых граждан этой страны, также 23 компании и один бизнес-джет.

Обновлённый перечень физических и юридических лиц Венесуэлы, против которых применяются ограничительные меры, опубликован на сайте Минфина США.

Все активы указанных лиц и компаний, которые окажутся в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американским гражданам и юридическим лицам запретят иметь с ними дело.

Ранее News.ru писал, что Вашингтон может предоставить Киеву оружие и ввести новые санкции в отношении Москвы в течение двух-трёх месяцев.