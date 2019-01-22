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США претендуют на Курилы и Южный Сахалин

pixabay.com

политика [ версия для печати ]

США и ещё 47 стран смогут претендовать на Курильские острова и Южный Сахалин, если Япония признает российский суверенитет над ними, считает старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков.

К такому выводу он пришёл на основании положений Сан-Францисского мирного договора, заключенного в сентябре 1951 года. Согласно документу, Токио в принципе отказался от претензий на Южный Сахалин и Курильские острова, а вовсе не в пользу Советского Союза.

При этом, как пояснил эксперт, это означает, что если Япония договорится о мире с каким-то государством и даст ему что-то сверх того, что предусмотрено этим документом, она обязана будет дать то же самое всем остальным подписантам.

Таким образом, признание суверенитета над этими землями трактуется как предоставление привилегий сверх Сан-Францисского договора, а все страны-подписанты получат право передачи себе Курильских островов и Южного Сахалина. При этом Советский Союз данный договор не подписывал.

Кузьминков подчеркнул, что документа, согласно которому контроль этих территорий передавался бы СССР не существует.

«Сегодняшняя Россия как государство-продолжатель СССР владеет ими не де-юре, а на исторических основаниях — потому что никто другой не предъявил своих претензий», — заключил эксперт в своей статье для «Ленты.ру».

Сан-Францисский мирный договор был подписан 8 сентября 1951 года. Документ официально завершил Вторую мировую войну, закрепил порядок выплаты репараций союзникам и компенсаций пострадавшим от японской агрессии странам. Представители СССР, Чехословакии и Польши отказались его подписать.

Ранее News.ru писал о том, что японский премьер Синдзо Абэ согласен рассмотреть вариант заключения мирного договора с Россией только после гарантии передачи части Курил. Япония надеется заполучить Шикотан и группу островов Хабомаи. При этом в администрации премьер-министра передачу двух других островов — Итурупа и Кунашира — в настоящее время считают нереалистичной.


#мирныйдоговор #россия #ЯПОНИЯ
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