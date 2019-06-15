https://static.news.ru/photo/64cbd5fe-8eae-11e9-b6fa-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Ульянов Фото: Amb_Ulyanov/twitter.com

Москва просит Белый дом доказать нарушение Россией моратория на проведение ядерных испытаний, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат обратил внимание на безапелляционный характер обвинений в адрес Кремля.

Это обвинение уже было опровергнуто 29 мая международной системой мониторинга. Любопытно: две недели назад США говорили «возможно», теперь утверждают безапелляционно. Добыли доказательства? Неплохо было бы их озвучить. А то несолидно, — написал политик на своей странице в социальной сети Twitter .

США вновь заявили о проведении Россией ядерных испытаний. Это обвинение уже было опровергнуто 29.05.Межд. Системой Мониторинга.Любопытно: 2 недели назад США говорили «возможно»,теперь утверждают безаппеляционно. Добыли доказательства? Неплохо было бы их озвучить. А то несолидно. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) 14 июня 2019 г.

В мае 2019 года глава управления военной разведки Пентагона Роберт Эшли-младший заявил, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания. США уверены, что РФ втайне проводит испытания ядерного оружия и таким образом нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее News.ru сообщал, что МИД РФ назвал обвинения Белого дома в адрес Кремля в испытаниях ядерного оружия грубой провокацией, нацеленной на очернение репутации РФ и отвлечение внимания от отказа самих США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).