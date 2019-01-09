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США пока не собираются размещать войска на Курилах

Дональд Трамп и Джерри Мартинес Juan Torres/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп и Джерри Мартинес

политика [ версия для печати ]

Командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес заявил, что США не намерены размещать войска на южной части Курильских островов в случае их передачи Японии.

«На данном этапе у США нет планов размещать там войска», — цитирует ТАСС генерала.

Ранее News.ru писал, что Япония намерена предложить России отказаться от взаимных требований на какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами. Предполагается, что это поможет урегулировать послевоенные процессы, а также укрепить отношения России и Японии. Власти Токио склоняются к тому, чтобы выплатить компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю, и не требовать их от России. До настоящего времени японские власти считали, что южные Курильские острова после окончания войны «находятся под оккупацией», поэтому Москва должна выплатить Токио компенсацию за потерянные земли.


#сша #курилы #ЯПОНИЯ
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