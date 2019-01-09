США пока не собираются размещать войска на Курилах

https://news.ru/storage/news/30b585d7c7d65ef29c91115a436de081/ea11573a-e500-43ce-82b8-edcbc5acbbe4_850.jpg Juan Torres/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп и Джерри Мартинес

Командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес заявил, что США не намерены размещать войска на южной части Курильских островов в случае их передачи Японии.

«На данном этапе у США нет планов размещать там войска», — цитирует ТАСС генерала.

Ранее News.ru писал, что Япония намерена предложить России отказаться от взаимных требований на какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами. Предполагается, что это поможет урегулировать послевоенные процессы, а также укрепить отношения России и Японии. Власти Токио склоняются к тому, чтобы выплатить компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю, и не требовать их от России. До настоящего времени японские власти считали, что южные Курильские острова после окончания войны «находятся под оккупацией», поэтому Москва должна выплатить Токио компенсацию за потерянные земли.