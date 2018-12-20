США могут поддержать своими кораблями провокации Киева

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Американские законодатели призывают провести в Чёрном море многонациональную операцию, направленную на «обеспечение свободы судоходства». Не исключено, что военные корабли США начнут сопровождать украинские суда во время новых провокаций в отношении России.

По мнению доцента факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексея Фененко, Вашингтон вряд ли согласится на передачу украинским морякам своих кораблей. Если очередная провокация Киева завершится подобно ноябрьской, то попадание их в руки российских военных в качестве трофеев нанесет ощутимый удар по престижу США.

Конвоирование американцами украинских судов может создать сложности для российских пограничников, отметил политолог.

«Например, если бы то, что мы увидели 25 ноября, произошло при одновременном вводе в Чёрное море американского некоего эсминца, который сопровождал бы украинские корабли, это был бы для нас уже более опасный и неприятный сценарий», - сказал он РИА Новости.

Что касается состава участников операции, о которой говорят в Вашингтоне, то в него могут быть включены Болгария и Румыния. На их территориях Штаты планируют развернуть свою военно-морскую инфраструктуру. Не исключено также участие в операции Грузии, добавил Фененко.

Ранее News.ru писал о том, что США подстрекают Украину на новую провокацию в Керченском проливе и таковая может быть совершена в преддверии Нового года. Власти Крыма подчеркнули, что Россия не может себе позволить оставить без ответа действия Киева.