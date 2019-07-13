https://static.news.ru/photo/a1f4baea-a56f-11e9-9efa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спецслужбы Соединённых Штатов и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и о руководстве Минобороны. Фейковые данные впоследствии планируется использовать для обоснования новых санкций против РФ.

Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве. В рамках уже нескрываемых провокационных действий специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве, — передаёт слова военно-дипломатического источника РИА Новости .

Он отметил, что выгодная Западу информация искусственно формируется и вбрасывается в медиапростанство через организации, которые контролируются Госдепом.

Источник заявил, что затем она попадает в СМИ, которые контролируют влиятельные финансисты, например Джордж Сорос и Уильям Браудер.

Такие действия являются прямым вмешательством во внутренние дела Российской Федерации с целью дестабилизировать обстановку в стране, ослабить экономический потенциал России и сформировать рычаги политического воздействия на её руководство, — подчеркнул собеседник.

Как ранее писал News.ru, решение о том, какая информация нарушает новый закон о фейковых новостях, могут принимать прокуратура, Роскомнадзор и МВД.