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США «испугаются» операции против РФ в Чёрном море

Юрий Швыткин Юрий Швыткин/facebook.com

Юрий Швыткин

политика [ версия для печати ]

Вашингтон не решится на проведение операции против России в акватории Чёрного моря, опасаясь ответа со стороны Москвы, заявил зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин. Подобные проекты США говорят об очередном витке внутриполитической борьбы в стране, уверен депутат.

При этом политик подчеркнул, что ситуацию не стоит недооценивать, так как снабжение оружием Украины со стороны Штатов, различные заявления спецпредставителя Волкера, а также проект проведения многонациональной операции в Чёрном море с целью обеспечения свободы судоходства, представленный американскими сенаторами, — «звенья одной цепи», передаёт РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, не исключено, что военные корабли Соединённых Штатов начнут сопровождать украинские суда во время новых провокаций в отношении РФ. Конвоирование американцами украинских судов может создать сложности для российских пограничников.


#сша #россия #ОПЕРАЦИЯ #черноеморе
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