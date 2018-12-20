США «испугаются» операции против РФ в Чёрном море

https://news.ru/storage/news/0192ea43a2d46d35d774f22bb9dc1d0c/728e0e4c-32ab-4e7e-8aa2-0f6b3bdeec6b_850.jpg Юрий Швыткин/facebook.com

Юрий Швыткин

Вашингтон не решится на проведение операции против России в акватории Чёрного моря, опасаясь ответа со стороны Москвы, заявил зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин. Подобные проекты США говорят об очередном витке внутриполитической борьбы в стране, уверен депутат.

При этом политик подчеркнул, что ситуацию не стоит недооценивать, так как снабжение оружием Украины со стороны Штатов, различные заявления спецпредставителя Волкера, а также проект проведения многонациональной операции в Чёрном море с целью обеспечения свободы судоходства, представленный американскими сенаторами, — «звенья одной цепи», передаёт РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, не исключено, что военные корабли Соединённых Штатов начнут сопровождать украинские суда во время новых провокаций в отношении РФ. Конвоирование американцами украинских судов может создать сложности для российских пограничников.