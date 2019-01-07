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США намерены скрыть выводы Мюллера о «вмешательстве РФ»

Роберт Мюллер Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роберт Мюллер

политика [ версия для печати ]

В Белом доме могут попытаться скрыть итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Он может представить свои выводы по «вмешательству РФ» в выборы в феврале, после чего «всё может пойти наперекосяк», пишет Bloomberg.

Демократы, которые имеют большинство в Палате представителей, намерены представить отчёт Мюллера общественности. При этом Белый дом может попытаться воспрепятствовать передаче окончательного доклада Конгрессу для его дальнейшей публикации, предполагают источники агентства.

Издание подчёркивает, что решение по данному вопросу сможет вынести исполняющий обязанности генерального прокурора Мэттью Уитакер или выдвинутый Дональдом Трампом на пост генпрокурора Уильям Барр, если он будет утверждён Сенатом.

Bloomberg добавляет, что Уитакер и Барр ранее уже отличились критикой в отношении расследования Мюллера.

Ранее президент США назвал «сговор» его предвыборного штаба с российскими властями «величайшим обманом» в истории Соединённых Штатов, писал News.ru.


#сша #выборы #ПОДОЗРЕНИЕ
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