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США будут присматривать за политической ситуацией в САР

U.S. Department of Defense Current Photos/flickr.com

политика [ версия для печати ]

После вывода войск из Сирии Вашингтон продолжит наблюдать и оценивать политико-экономическую обстановку в стране. С этой целью американские власти разместили госзаказ на осуществление мониторинга данных для программ Ближневосточного бюро.

Партнёра для ведения мониторинга ищет Агентство по международному развитию (USAID) в Иордании. В качестве подрядчика может выступать только американская компания, имеющая опыт международного сотрудничества.

В обязанности фирмы будет входить подготовка аналитики по темам, предоставленным агентством, в том числе углублённый анализ в сирийском контексте. Наряду с этим ей предстоит оценивать эффективность программ Ближневосточного бюро в САР.

Предполагается, что Вашингтон готовится к президентским выборам в Сирии, для чего оценивает шансы действующего главы государства Башара Асада и степень его поддержки сирийцами, передаёт RT.

Ранее News.ru сообщил о том, что американские власти отказались от идеи свержения Асада. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что сирийскому лидеру необходимо создать «принципиально иную» атмосферу в стране после завершения затянувшегося конфликта.


#сша #сирия #башарасад
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