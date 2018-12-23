США будут присматривать за политической ситуацией в САР

https://news.ru/storage/news/22047c612368e67805609dc03c75ab86/1d5e830c-9aa9-4ee2-ba9a-3f7c41110a60_850.jpg U.S. Department of Defense Current Photos/flickr.com

После вывода войск из Сирии Вашингтон продолжит наблюдать и оценивать политико-экономическую обстановку в стране. С этой целью американские власти разместили госзаказ на осуществление мониторинга данных для программ Ближневосточного бюро.

Партнёра для ведения мониторинга ищет Агентство по международному развитию (USAID) в Иордании. В качестве подрядчика может выступать только американская компания, имеющая опыт международного сотрудничества.

В обязанности фирмы будет входить подготовка аналитики по темам, предоставленным агентством, в том числе углублённый анализ в сирийском контексте. Наряду с этим ей предстоит оценивать эффективность программ Ближневосточного бюро в САР.

Предполагается, что Вашингтон готовится к президентским выборам в Сирии, для чего оценивает шансы действующего главы государства Башара Асада и степень его поддержки сирийцами, передаёт RT.

Ранее News.ru сообщил о том, что американские власти отказались от идеи свержения Асада. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что сирийскому лидеру необходимо создать «принципиально иную» атмосферу в стране после завершения затянувшегося конфликта.