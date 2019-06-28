https://static.news.ru/photo/4ba4d2b2-9b22-11e9-b51c-fa163e074e61_1024.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что следующая встреча спикеров национальных парламентов пройдёт не в Нью-Йорке, как было запланировано ранее, а в Вене.

Решение связано с тем, что в Вене существует возможность обеспечить для всех делегаций равноправные условия.

Чем ценна площадка Межпарламентского союза — там созданы равноправные условия для работы всех национальных делегаций членов Межпарламентского союза, поэтому следующая встреча спикеров национальных парламентов состоится не в Нью-Йорке, а в Австрии, в Вене, — сказала Матвиенко.

Она также выразила поддержку решения Межпарламентского союза о том, чтобы не проводить встречи спикеров в странах, которые вводят ограничения для национальных организаций.

Как ранее писал News.ru, Матвиенко пригласила с гостевым визитом в Россию председателя Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии Жан-Рене Фурнье. В Москву он приедет со своей делегацией в сентябре.