https://static.news.ru/photo/a8d5ff94-b2c2-11e9-a12f-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ещё ни одна революция, навязанная извне, ни один захват власти, организованный при поддержке других государств, не сделали жизнь людей лучше. Об этом напомнил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко и его семья покинули страну.

Участь президентов, которые приходят к власти в результате «оранжевых революций», предрешена, — цитирует Володина « Свободная пресса ».

Политик напомнил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не может вернуться на родину, где в отношении него возбуждены уголовные дела, а результатом его правления стала потеря Южной Осетии и Абхазии. В свою очередь Украина, которая обладала значительным экономическим потенциалом, погрузилась во внутренние вооружённые конфликты, подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее, как писал News.ru, бывший президент Украины Пётр Порошенко официально отказался от положенной ему государственной охраны и вместе с семьёй выехал с территории страны. Изначально сообщалось, что он отправился на отдых в Турцию, однако вскоре стало известно, что экс-лидер нации, минуя Стамбул, направился в Дубай. Члены его семьи вылетели двумя рейсами в Объединённые Арабские Эмираты и Германию.

При этом сам Порошенко уверяет, что не намерен скрываться, так как не боится своих политических оппонентов.