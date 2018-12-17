Спецслужбы РФ и США поддерживают диалог

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Российские и американские спецслужбы поддерживают профессиональный контакт, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с США в тех сферах, где «партнёры готовы равноправно, честно рассматривать существующие общие угрозы и проблемы», передаёт ТАСС.

Как сообщал News.ru, ранее глава МИД РФ заявил, что украинские власти продолжат провокации в районе Керченского пролива. Он уточнил, что Киев планирует провести вооружённую акцию на границе с полуостровом Крым в последнюю декаду декабря. При этом министр отметил, что в этом случае РФ даст незамедлительный ответ.