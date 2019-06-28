https://static.news.ru/photo/4a720b1a-9980-11e9-a186-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Chris Jung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон готов к конструктивному диалогу с Пхеньяном в рамках реализации договорённостей, достигнутых в 2018 году в Сингапуре. Об этом заявил спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн на встрече со спецпредставителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном в Сеуле.

Мы готовы к конструктивному диалогу с северокорейской стороной для одновременного и параллельного осуществления договорённостей, закреплённых в совместном заявлении от 12 июня 2018 года, – цитирует Бигэна ТАСС .

В свою очередь, Ли Ду Хун отметил, что готовящийся саммит глав США и Южной Кореи будет важен для «установления мира и процветания на Корейском полуострове».

На первом в истории саммите США и КНДР, который прошёл в 2018 году в Сингапуре, был подписан двусторонний документ. Он подразумевает обязательства Пхеньяна по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности от Вашингтона.

Ранее News.ru писал, что ядерную проблему Северной Кореи обсудили президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин. Как подчеркнул глава РФ, денуклеаризации полуострова хотят обе стороны.