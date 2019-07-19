https://static.news.ru/photo/b8e88478-aa17-11e9-b1fc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте (СПЧ) не обсуждал заявление председателя его комиссии по избирательным правам Ильи Шаблинского с призывом зарегистрировать всех кандидатов на выборы в Мосгордуму, сдавших необходимое количество подписей. Об этом заявил глава Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов.

18 июля появилось это заявление за подписью председателя комиссии СПЧ Ильи Шаблинского, но почему-то обозначается как заявление комиссии по избирательным правам, которое даже не обсуждалось у нас, — цитирует Борисова ТАСС .

Он считает, что призыв регистрировать всех кандидатов «не исполняет требования законодательства, нарушает наши основополагающие документы, в том числе и указ президента, на основании которого утверждается положение об СПЧ».

Борисов отметил, что в течение недели в СПЧ проходила дискуссия по проблемам с подготовкой выборов в Мосгордуму, в результате которой был выставлен для голосования другой документ. Он также позиционировался как заявление комиссии по избирательным правам, но он также не поддержан большинством её членов.

Совместно с главой СПЧ Михаилом Федотовым Игорь Борисов обращался в Мосгоризбирком, который предоставил информацию по организации выборов.

Кандидаты заявляют, что их подписи вычеркнуты, но на самом деле они были учтены при подсчёте числа избирателей, поддержавших ту или иную кандидатуру, — добавил руководитель Российского общественного института избирательного права.

Ранее глава комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский опубликовал заявление с призывом к Мосгоризбиркому зарегистрировать всех кандидатов на выборы в Мосгордуму, сдавших необходимое количество подписей. В нём обращается внимание на поступившие обращения, авторы которых указывали, что их подписи в поддержку некоторых выдвиженцев были безосновательно признаны недостоверными или недействительными.

Как писал News.ru, оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, снятые властями с выборов якобы из-за «брака» в подписях, собрали более тысячи заявлений москвичей, которые требуют считать их подписи действительными. Заявления состоят из формы с фамилией, именем и отчеством, адресом, телефоном, скана паспорта и видеообращением.

До этого член Мосгоризбиракома Дмитрий Реут заявил, что Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь и Сергей «Паук» Троицкий не прошли на выборы в Мосгордуму якобы из-за того, что не набрали необходимого количества достоверных подписей.