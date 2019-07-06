https://static.news.ru/photo/f03f9992-9fff-11e9-875c-fa163e074e61_1024.jpg Олег Морозов Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Коллективный Запад не перестанет обвинять Россию во всех бедах, в том числе в приостановке ДРСМД, уверен член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Это единый фронт коллективного Запада, который выбрал путь глобальной конкуренции и глобального противостояния с Россией, — отметил он.

По его мнению, российской стороне не нужно придавать этому серьёзное значение, так как что бы страна ни ответила, «всё будет представлено в чёрном цвете».

Морозов подчеркнул, что именно поэтому России нужно делать то, что она считает выгодным и правильным, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, касающееся ДРСМД и российских ракет 9М729, которые он предложил уничтожить, чтобы «спасти» договор.