Совфед рекомендовал Ткачёва на пост замгенпрокурора РФ

Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и обороне на совместном заседании рекомендовали кандидата на пост заместителя генерального прокурора России. Им стал глава ведомства в Курганской области Игорь Ткачёв.
Правоохранитель занимал должность начальника отдела по расследованию преступлений в сфере межнациональных отношений управления Генпрокуратуры на Северном Кавказе, затем — начальника отдела по расследованию преступлений в сфере федеральной безопасности ГУ Генпрокуратуры в Южном федеральном округе.
После этого Ткачёв занимал пост прокурора Дагестана, прокурора Оренбургской области, а в 2015 году возглавил прокуратуру Курганской области.
Сенаторы предложили включить этот вопрос в повестку итогового заседания Совфеда 21 декабря, сообщает РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, средний размер взятки в России исчисляется сотнями тысяч рублей, сообщили в Генпрокуратуре РФ. При этом общая сумма мздоимства приближается к двум миллиардам. В ведомстве подчёркивают, что речь идёт о выявленных фактах незаконного обогащения. Реальные цифры могут быть в разы выше.