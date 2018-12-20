Совфед рекомендовал Ткачёва на пост замгенпрокурора РФ

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Игорь Ткачёв (справа)

Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и обороне на совместном заседании рекомендовали кандидата на пост заместителя генерального прокурора России. Им стал глава ведомства в Курганской области Игорь Ткачёв.

Правоохранитель занимал должность начальника отдела по расследованию преступлений в сфере межнациональных отношений управления Генпрокуратуры на Северном Кавказе, затем — начальника отдела по расследованию преступлений в сфере федеральной безопасности ГУ Генпрокуратуры в Южном федеральном округе.

После этого Ткачёв занимал пост прокурора Дагестана, прокурора Оренбургской области, а в 2015 году возглавил прокуратуру Курганской области.

Сенаторы предложили включить этот вопрос в повестку итогового заседания Совфеда 21 декабря, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, средний размер взятки в России исчисляется сотнями тысяч рублей, сообщили в Генпрокуратуре РФ. При этом общая сумма мздоимства приближается к двум миллиардам. В ведомстве подчёркивают, что речь идёт о выявленных фактах незаконного обогащения. Реальные цифры могут быть в разы выше.