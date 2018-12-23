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Совфед: резолюция по Крыму является политическим заказом

Ольга Ковитиди council.gov.ru

Ольга Ковитиди

политика [ версия для печати ]

Генассамблея ООН «скомпрометировала» себя решением о принятии резолюции, которая является «антироссийским политическим заказом», заявила сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

По её словам, данный документ противоречит Уставу организации.

«Нас, крымчан, возмущает, что резолюция вынесена в условиях системного неисполнения Украиной 13-го доклада ООН от марта 2016 года, в соответствии с которым организация потребовала от Киева предоставления результатов официального расследования нарушений Украиной прав человека в Крыму во время блокады, организованной украинской властью», — пояснила она.

Ковитиди отметила, что принятая резолюция «грубо пренебрегает» правами человека и требует «жёсткой оценки», так как является попыткой вторжения в суверенитет России, передаёт RT.

Ранее News.ru писал, что постоянный представитель России при ООН Геннадий Кузьмин раскритиковал украинскую резолюцию, осуждающую ситуацию с правами человека в Крыму. Дипломат отметил, что резолюция является сугубо антироссийской, фальшивой и лукавой, а кроме того — не имеющей никакого смысла.


#украина #крым #оон #Совфед #правачеловека #резолюция
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