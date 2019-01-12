Совфед оценил желание Украины отменить права вето в СБ ООН

https://news.ru/storage/news/7b2a0a10ddcadc0b7434ce14dc82c482/ef1c03ab-c031-445c-bd67-67e7b396a124_850.jpg Совет Федерации/flickr.com

Сергей Цеков

Поэтапная отмена права вето нужна Украине, чтобы обозначить свою значимость в мире, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Предложения у Киева по реформированию Организации Объединённых Наций были и раньше, но никто к ним не прислушивался, добавил он.

По его словам, «устойчивость ООН все годы определяла именно существующая структура», государства, которые входят в Совет Безопасности, не решатся на изменения.

«Менять что-то сейчас — значит внести сумятицу, прийти к разногласиям и дополнительным сложностям. Украина просто сделала заявление ради заявления», — цитирует Цекова RT.

Ранее постоянный представитель Украины в Организации Объединённых Наций Владимир Ельченко заявил, что страна выступает за поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности ООН, что «особенно актуально в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности». Украинский политик считает, что если страна заинтересована в конфликте, то она должна быть ограничена в возможности применения права вето, писал News.ru.