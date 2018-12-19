Совфед: США провоцируют Украину

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Опасным и безответственным назвал призыв сенаторов Соединённых Штатов к проведению многонациональной операции в Чёрном море глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, это может побудить Украину устроить ещё одну провокацию с использованием военных сил.

У страны нет никаких шансов, ведь Россия может перекрыть Керченский пролив, передаёт его слова РИА Новости.

Политик подчеркнул, что для тех, кто хочет передвигаться по морским территориям в соответствии с существующим сводом правил, всегда есть такая возможность.

«Поэтому выбор у Украины сейчас простой: либо продолжать ломиться в открытую дверь, закатывая глаза в притворной истерике и с оглядкой за океан, либо научиться жить по общепринятому морскому уставу, открывающему любые ворота, в том числе морские, без провокаций и надуманных проблем», — сказал он.

Ранее News.ru сообщал, что более 40 американских сенаторов призвали провести многонациональную операцию в Чёрном море с целью обеспечения свободы судоходства. Мероприятие должно обеспечить «свободу судоходства в акватории и дать отпор чрезмерным притязаниям России на суверенитет».