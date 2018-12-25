Совфед объяснил причины введения санкций против Украины

https://news.ru/storage/news/b75c03ca5e5cf4b057f3e2e44a5a8e40/77bec4ba-fa39-4fc8-a9db-fa04b4f1dfc9_850.jpg Federation Council of Russia/Global Look Press

Сергей Цеков и Ольга Ковитиди

Расширение санкций в отношении Киева было ответной мерой на политику, проводимую украинскими властями.

Деятельность местных чиновников строится исключительно на русофобии, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«С каждым днем украинская сторона порождает всё новые и новые конфликты, устраивает провокации, делает всё для ухудшения отношений с Россией», — прокомментировал Цеков расширение санкций в отношении Украины.

Сенатор подчеркнул, что ограничительные меры будут введены не против украинского народа в целом, а против конкретных физических и юридических лиц — верхушки украинского сообщества.

«Это сообщество сложно назвать элитой, поскольку элита — положительное понятие, для них оно неприменимо», — сказал Цеков.

Как сообщал News.ru, Москва добавила в контрсанкционный список более 200 фамилий и организаций с Украины. В отношении них будут применяться специальные экономические меры. Постановление подписал премьер РФ Дмитрий Медведев.