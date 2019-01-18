Совфед ответил на слова Лукашенко о россиянах и белорусах

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Владимир Джабаров

Первый зампред комитета Совета Федерации по международных делам Владимир Джабаров заявил, что российско-белорусские отношения планомерно развиваются в позитивном ключе. В случае возникновения проблем стороны всегда могут прийти к компромиссу, уверен политик.

Сенатор уточнил, что страны реализуют много совместных проектов, существует парламентское собрание Союзного государства. Вопросы, которые возникают в рамках взаимодействия Москвы и Минска, преимущественно касаются хозяйственной деятельности, но всё это — предмет переговоров.

«Никто не собирается идти на какую-то конфронтацию, я думаю, что никому не удастся нас поссорить и мы будем и дальше развивать отношения с братской страной, надеюсь, встречая полное понимание», — сказал Джабаров.

Он добавил, что товарооборот между двумя государствами постоянно растёт, передаёт ФАН.

Как ранее писал News.ru, белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что любые попытки отдельных сил посеять вражду между народами России и Белоруссии обречены на провал. Глава страны отметил, что «играть на этой теме — очень опасно».