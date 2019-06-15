В Совете Федерации прорабатывают вопрос изменения законодательства, касающегося незаконного оборота наркотиков. Также верхняя палата парламента заинтересована в совершенствовании норм права для предотвращения фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.
В рамках данной работы комитетом, а также экспертно-консультативным советом при комитете, изучается правоприменительная практика статей 228 и 228.1 УК РФ. Комитетом изучается правоприменительная практика 303 Уголовного кодекса, — цитирует РИА Новости письмо председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву.
В связи с этим Клишас просит предоставить информацию за 2016–2018 годы, касающуюся числа лиц, осуждённых за эти годы по 228 и 303 статьям.
Вопрос об изменении статьи 228 УК стал актуален после преследования спецкорра «Медузы» Ивана Голунова.
Открытое письмо в поддержку журналиста подписали
11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с журналиста сняты все обвинения. Его освободили в этот же день. Тем не менее москвичи решили выйти на запланированный ранее марш в поддержку репортёра в День России. Акцию не удалось согласовать со столичными властями, её жёстко разогнали силовики. В результате были задержаны более 500 человек.
13 июня президент Путин уволил начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и руководителя УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова из-за дела Голунова, писал News.ru.