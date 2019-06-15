https://static.news.ru/photo/a1b1720c-8ea0-11e9-84e1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Совете Федерации прорабатывают вопрос изменения законодательства, касающегося незаконного оборота наркотиков. Также верхняя палата парламента заинтересована в совершенствовании норм права для предотвращения фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.

В рамках данной работы комитетом, а также экспертно-консультативным советом при комитете, изучается правоприменительная практика статей 228 и 228.1 УК РФ. Комитетом изучается правоприменительная практика 303 Уголовного кодекса, — цитирует РИА Новости письмо председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву.

В связи с этим Клишас просит предоставить информацию за 2016–2018 годы, касающуюся числа лиц, осуждённых за эти годы по 228 и 303 статьям.

Вопрос об изменении статьи 228 УК стал актуален после преследования спецкорра «Медузы» Ивана Голунова. Его задержали в Москве 6 июня. Журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и отправили под домашний арест. Сам он заявлял, что запрещённые вещества ему подкинули и таким способом с ним хотят расправиться герои его расследований о похоронном бизнесе.

Открытое письмо в поддержку журналиста подписали тысячи его коллег по всей России . Преследование репортёра вызвало волну возмущения в обществе. У здания столичного главка МВД круглосуточно проходили пикеты. Ведущие СМИ страны вышли с первой полосой под заголовком в едином стиле «Я/Мы Иван Голунов».

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с журналиста сняты все обвинения. Его освободили в этот же день. Тем не менее москвичи решили выйти на запланированный ранее марш в поддержку репортёра в День России. Акцию не удалось согласовать со столичными властями, её жёстко разогнали силовики. В результате были задержаны более 500 человек.

13 июня президент Путин уволил начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и руководителя УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова из-за дела Голунова, писал News.ru.