Совфед ответил на акцию с флагом Украины в Крыму

https://news.ru/storage/news/6b180f09f1f64a4b5a09cb529f2674e1/75fd71dd-377b-43e2-937e-2432c748732d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков прокомментировал акцию в поддержку 24 арестованных украинских моряков, которых задержали после пересечения ими границы России. Волонтёры забрались на гору на Ласпинском перевале, развернули флаг Украины и прочитали патриотическое стихотворение на украинском языке.

По словам Цекова, действия активистов равнозначны демонстрации украинского флага на кухне. Он предложил участникам акции развернуть транспаранты у здания администрации украинского президента Петра Порошенко, приказом которого моряки и были направлены в Керченский пролив.

Представитель Совфеда отметил, что на Крымском полуострове не пользуются популярностью идеи украинского национализма, а большинство жителей региона поддерживают его вхождение в состав РФ, передаёт ФАН.

Как ранее сообщал News.ru, угроза со стороны украинских националистов, которые живут в Крыму, сохраняется, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Данную информацию он сообщил во время видео-конференц-связи на заседании совета при полномочном представителе президента РФ по ЮФО в Ростове-на-Дону.