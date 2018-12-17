Совфед ответил на акцию с флагом Украины в Крыму

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков прокомментировал акцию в поддержку 24 арестованных украинских моряков, которых задержали после пересечения ими границы России. Волонтёры забрались на гору на Ласпинском перевале, развернули флаг Украины и прочитали патриотическое стихотворение на украинском языке.
По словам Цекова, действия активистов равнозначны демонстрации украинского флага на кухне. Он предложил участникам акции развернуть транспаранты у здания администрации украинского президента Петра Порошенко, приказом которого моряки и были направлены в Керченский пролив.
Представитель Совфеда отметил, что на Крымском полуострове не пользуются популярностью идеи украинского национализма, а большинство жителей региона поддерживают его вхождение в состав РФ, передаёт ФАН.
Как ранее сообщал News.ru, угроза со стороны украинских националистов, которые живут в Крыму, сохраняется, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Данную информацию он сообщил во время видео-конференц-связи на заседании совета при полномочном представителе президента РФ по ЮФО в Ростове-на-Дону.