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Совфед ответил на акцию с флагом Украины в Крыму

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков прокомментировал акцию в поддержку 24 арестованных украинских моряков, которых задержали после пересечения ими границы России. Волонтёры забрались на гору на Ласпинском перевале, развернули флаг Украины и прочитали патриотическое стихотворение на украинском языке. 

По словам Цекова, действия активистов равнозначны демонстрации украинского флага на кухне. Он предложил участникам акции развернуть транспаранты у здания администрации украинского президента Петра Порошенко, приказом которого моряки и были направлены в Керченский пролив.  

Представитель Совфеда отметил, что на Крымском полуострове не пользуются популярностью идеи украинского национализма, а большинство жителей региона поддерживают его вхождение в состав РФ, передаёт ФАН

Как ранее сообщал News.ru, угроза со стороны украинских националистов, которые живут в Крыму, сохраняется, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Данную информацию он сообщил во время видео-конференц-связи на заседании совета при полномочном представителе президента РФ по ЮФО в Ростове-на-Дону.


#украина #акция #крым #флаг #Совфед
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