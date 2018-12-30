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Советника главы Минстроя повысили до зама

Максим Егоров minstroyrf.ru

Максим Егоров

политика [ версия для печати ]

У главы Минстроя РФ появился ещё один заместитель. Должность получил Максим Егоров.

«Назначить Егорова Максима Борисовича заместителем министра строительства и ЖКХ РФ», — сказано в тексте распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Документ опубликован на сайте кабмина.

Ранее Егоров занимал пост советника министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Москвы и прокурора Курганской области.


#медведев #назначение #Минстрой
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