Советника главы Минстроя повысили до зама

У главы Минстроя РФ появился ещё один заместитель. Должность получил Максим Егоров.
«Назначить Егорова Максима Борисовича заместителем министра строительства и ЖКХ РФ», — сказано в тексте распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Документ опубликован на сайте кабмина.
Ранее Егоров занимал пост советника министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Москвы и прокурора Курганской области.