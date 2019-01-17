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Совет Европы жалеет о решении России проигнорировать сессию

Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Совет Европы выразил сожаление по поводу решения России не отправлять свою делегацию на очередную сессию в этом году, заявила глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Она заметила, что РФ, будучи членом СЕ, обязана участвовать в его уставных органах. Также Паскье добавила, что поставит в известность членов президентского комитета и бюро ПАСЕ о позиции и заявлениях российского парламента, пишет РИА Новости.

«Я сожалею о том, что российский парламент не видит причин назначать делегацию на нашу очередную сессию в 2019 году, потому что, будучи членом Совета Европы, Россия обязана участвовать в его уставных органах», — сказала она.

Депутаты Госдумы уже прокомментировали данное заявление, отметив, что руководство ПАСЕ должно сожалеть в связи с принятым Россией решением. Впрочем, и сами парламентарии не испытывают особой радости по данному поводу.

«Могу сказать, что и Государственная дума приняла это заявление без особой какой-то радости, без злорадства. И в данном случае мяч как раз находился на стороне руководства Парламентской ассамблеи. Россия всего лишь реагирует на те решения, которые приняты в отношении неё», — подчеркнул Дмитрий Новиков.

Но «быть декорацией в этих условиях, не имея возможности участвовать в работе ПАСЕ, было бы странно», считает он.

Ранее News.ru сообщал, что Госдума решила не вносить в Совет Европы очередной взнос, который составляет около 30 миллионов евро. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.


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