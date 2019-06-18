Президент Владимир Путин провёл совещание по подготовке прямой линии, которая выйдет в эфир 20 июня в 12:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Программа будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «Мир», НТВ и ОТР, а также радиостанций «Вести FM», «Маяк» и «Радио России», говорится на
Путин ответит на вопросы россиян, касающиеся актуальных тем общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.
Как писал News.ru, Госдума может изменить порядок работы из-за желания депутатов посмотреть прямую линию с президентом Владимиром Путиным.