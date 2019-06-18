https://static.news.ru/photo/7eb190e8-91fc-11e9-9999-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин провёл совещание по подготовке прямой линии, которая выйдет в эфир 20 июня в 12:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Программа будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «Мир», НТВ и ОТР, а также радиостанций «Вести FM», «Маяк» и «Радио России», говорится на сайте главы государства .

Путин ответит на вопросы россиян, касающиеся актуальных тем общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Как писал News.ru, Госдума может изменить порядок работы из-за желания депутатов посмотреть прямую линию с президентом Владимиром Путиным.