https://static.news.ru/photo/b1a0ea16-a931-11e9-ac71-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Совет Европы (СЕ) не ставил РФ никаких ультиматумов по срокам выплаты оставшейся части долга. Решение вопроса о перечислении недостающих средств являлось техническим вопросом, рассказал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Нам никто никаких ультиматумов не ставил. Мы всегда говорили — это технический вопрос, — цитирует дипломата РИА Новости .

В начале июля 2019 года глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Пётр Толстой подтвердил, что РФ выплатила взнос в бюджет СЕ.

С 2017 года РФ частично прекратила перечисления денежных средств СЕ, заявив, что возобновит финансовые операции тогда, когда полномочия российской делегации в ПАСЕ полностью восстановят. Парламентариев из РФ лишили права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ весной 2014 года из-за присоединения Крыма.

С 26 июня 2019 года РФ снова стала полноправным членом организации. Такое решение было принято во время голосования на пленарном заседании. За это проголосовало 116 европейских депутатов, против — 62.