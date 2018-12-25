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Сотни украинских фирм попали под санкции РФ

Nazar Furyk/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Москва добавила в контрсанкционный список против Киева более 200 фамилий и организаций с Украины.

«Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее News.ru писал, что премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о расширении списков физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры. Это ответ Москвы на недружественные действия Киева в отношении российских граждан и юрлиц.

Правительство Украины инициировало расширение экономических санкций против российских и европейских предприятий, деятельность которых связана с Крымским полуостровом. Ограничительные меры будут применены к фирмам, обеспечивающим работу «Титановых инвестиций» в Армянске». В список также попали более 20 физических лиц, замеченных в проведении якобы незаконных археологических раскопок на объектах культурного наследия.


#украина #санкции #медведев
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