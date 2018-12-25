Сотни украинских фирм попали под санкции РФ

https://news.ru/storage/news/05ae1abb66de79bfcb964bf67fe8f14b/6109c7f1-7a8c-4c19-951c-0e6a7adcff72_850.jpg Nazar Furyk/Global Look Press

Москва добавила в контрсанкционный список против Киева более 200 фамилий и организаций с Украины.

«Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее News.ru писал, что премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о расширении списков физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры. Это ответ Москвы на недружественные действия Киева в отношении российских граждан и юрлиц.

Правительство Украины инициировало расширение экономических санкций против российских и европейских предприятий, деятельность которых связана с Крымским полуостровом. Ограничительные меры будут применены к фирмам, обеспечивающим работу «Титановых инвестиций» в Армянске». В список также попали более 20 физических лиц, замеченных в проведении якобы незаконных археологических раскопок на объектах культурного наследия.