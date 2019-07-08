https://static.news.ru/photo/760741fe-a179-11e9-a2c6-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Соловьёв Фото: Alexander Keltik/Global Look Press

Журналист Владимир Соловьёв прокомментировал слова грузинского телеведущего, оскорбившего президента России Владимира Путина. Он призвал россиян «наказывать рублём» Грузию.

Грузинские вина? Нет, не слышал о таких… Хотя, говорят, до вчерашнего дня такие были… А теперь таких вин нет. С ними «габуния» случился, — цитирует Соловьёва argumenti.ru .

Он также отметил, что поступок грузинского журналиста выражает позицию в отношении к России не только канала, но и властей страны.

Ведущий оппозиционного грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. нецензурно выругался в адрес Владимира Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией.

Как ранее писал News.ru, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что экономика Грузии рухнет в случае запрета поставок вина и воды в Россию.