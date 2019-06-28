https://static.news.ru/photo/82abb59a-9b32-11e9-935f-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп Фото: AP Photo/Susan Walsh/ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о том, за что чокались перед ужином в первый день саммита «Большой двадцатки» (G20) лидер РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп.

Ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Владимир Соловьёв спросил Пескова, был ли общий тост на ужине или Путин и Трамп выпили за что-то отдельно.

Вот этого я не знаю, я просто не видел, в отличие от вас, вы следили как раз прямым эфиром. У меня не было такой возможности, — ответил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента в программе на телеканале «Россия 1» рассказал некоторые подробности о работе Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Осаке. Он отметил, что президент РФ активно использует иностранные языки во время общения. Например, часто переходит на немецкий в беседах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также на английский — с другими коллегами.

Песков также рассказал о встрече Путина и Трампа, отметив, что впервые Россия почувствовала взаимность со стороны американского президента. Президент США во время встречи давал поручения своей делегации в ходе разговора, писал News.ru.