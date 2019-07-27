Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя призывы оппозиционных политиков выйти на несогласованный митинг, отметил, что попытка организации беспорядка ни к чему хорошему не приведёт. Об этом он написал в Twitter.

Сообщалось, что митинг, который оппозиционеры намерены устроить в субботу, 27 июля, не согласован с властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространяются призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы.

Ранее прокуратура Москвы предупредила граждан об ответственности за участие в митинге. На акцию призывают прийти незарегистрированные якобы из-за брака в подписях кандидаты в Мосгордуму. Теперь в их отношении проводится административное расследование, писал News.ru.

 

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