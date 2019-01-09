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Собянин и Кадыров стали самыми влиятельными главами субъектов

instagram.com/kadyrov_95/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров возглавили рейтинг наиболее влиятельных губернаторов России, подготовленный Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Третье место в рейтинге занял врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, четвёртое — президент Татарстана Рустам Минниханов. Замыкает пятёрку губернатор Московской области Андрей Воробьёв, пишет «Реальное время».

Как ранее писал News.ru, совокупное состояние самых богатых жителей России за прошедший год уменьшилось на $5,915 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Этот индекс рассчитывается на основе стоимости акций тех компаний, где предприниматели обладают долями.


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