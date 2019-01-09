Собянин и Кадыров стали самыми влиятельными главами субъектов

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров возглавили рейтинг наиболее влиятельных губернаторов России, подготовленный Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Третье место в рейтинге занял врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, четвёртое — президент Татарстана Рустам Минниханов. Замыкает пятёрку губернатор Московской области Андрей Воробьёв, пишет «Реальное время».
Как ранее писал News.ru, совокупное состояние самых богатых жителей России за прошедший год уменьшилось на $5,915 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Этот индекс рассчитывается на основе стоимости акций тех компаний, где предприниматели обладают долями.