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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь призвала протестующих не уходить от здания Мосгоризбиркома до тех пор, пока её не зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Четверо из них — Михаил Орлов от партии «Коммунисты России», Владимир Путь от «Возрождения аграрной России» и самовыдвиженцы Иван Чинаров и Виталий Серуканов — выдвигались по восьмому избирательному округу. В 13-м округе в регистрации отказали Михаилу Корнееву, представляющему партию «Национальный курс», а в 28-м и 30-м округах — самовыдвиженцам Ирине Собяниной и Вере Дегтярёвой. С такой же проблемой столкнулись самовыдвиженцы Алексей Алексеев от 41-го округа и Александр Руденко — от 42-го.

Как ранее писал News.ru, Любовь Соболь объявила голодовку после проверки её подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.